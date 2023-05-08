Аршинова Ефимия Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1817
Отец ребёнка: Аршинов Епифан Фирсович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Аршинов Родион Епифанович
Отец ребёнка: Аршинов Епифан Фирсович
Рождение ребёнка
Около ?.01.1835
Отец ребёнка: Аршинов Епифан Фирсович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно