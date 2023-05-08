Аршинова Ефимия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аршинова Ефимия Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1793 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1817

Сын: Аршинов Семен Епифанович

Отец ребёнка: Аршинов Епифан Фирсович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Аршинов Родион Епифанович

Отец ребёнка: Аршинов Епифан Фирсович

Рождение ребёнка
Около ?.01.1835

Сын: Аршинов Иван Епифанович

Отец ребёнка: Аршинов Епифан Фирсович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аршинов Епифан Фирсович

Смерть
Неизвестно
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