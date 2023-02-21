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Палец Марья Корнеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Корней

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Палец Лаврентий Леонов

Отец ребёнка: Палец Лев Иванов

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Падута Параска Львова

Отец ребёнка: Палец Лев Иванов

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Агафья Львова

Отец ребёнка: Палец Лев Иванов

Рождение ребёнка
1787

Сын: Палец Михайло Львов

Отец ребёнка: Палец Лев Иванов

Рождение ребёнка
1791

Сын: Палец Евтод Львов

Отец ребёнка: Палец Лев Иванов

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Зиновья Львова

Отец ребёнка: Палец Лев Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Палец Лев Иванов

Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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