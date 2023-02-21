Палец Марья Корнеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Корней
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Палец Лев Иванов
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Падута Параска Львова
Отец ребёнка: Палец Лев Иванов
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Агафья Львова
Отец ребёнка: Палец Лев Иванов
Рождение ребёнка
1787
Сын: Палец Михайло Львов
Отец ребёнка: Палец Лев Иванов
Рождение ребёнка
1791
Сын: Палец Евтод Львов
Отец ребёнка: Палец Лев Иванов
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Зиновья Львова
Отец ребёнка: Палец Лев Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Палец Лев Иванов
Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно