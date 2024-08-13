Власов Адриан (Андрей) Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1824
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Власова) Татьяна Адриановна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Власов Василий Адрианович
Мать ребёнка: Власова (Власова) Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Власов Григорий Адрианович
Мать ребёнка: Власова (Власова) Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Власова) Феодосия Адриановна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Власова) Мария Адриановна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Гликерия Ивановна