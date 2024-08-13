Власов Адриан (Андрей) Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласов Адриан (Андрей) Яковлевич

Власов Адриан (Андрей) Яковлевич

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1824

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Власов Яков Васильевич

Мать: Власова (Власова) Анна Яковлевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Власова) Татьяна Адриановна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Власов Василий Адрианович

Мать ребёнка: Власова (Власова) Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Власов Григорий Адрианович

Мать ребёнка: Власова (Власова) Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Власова) Феодосия Адриановна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Власова) Мария Адриановна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Гликерия Ивановна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.