Мазитов Тахир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Каликова Рузиля Тахировна
Мать ребёнка: Мазитова Файруза Аухатовна
Рождение ребёнка
1978
Мать ребёнка: Мазитова Файруза Аухатовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мазитова Лена Тахировна
Мать ребёнка: Мазитова Файруза Аухатовна
Бракосочетание
Неизвестно