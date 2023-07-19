Мазитов Тахир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазитов Тахир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1972

Дочь: Каликова Рузиля Тахировна

Мать ребёнка: Мазитова Файруза Аухатовна

Рождение ребёнка
1978

Сын: Мазитов Рустам Тахирович

Мать ребёнка: Мазитова Файруза Аухатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мазитова Лена Тахировна

Мать ребёнка: Мазитова Файруза Аухатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мазитова Файруза Аухатовна