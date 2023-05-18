(Пилип) Юстина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Добыш Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Стефания Николаевна
Отец ребёнка: Добыш Николай Михайлович
Рождение ребёнка
12.07.1929
Отец ребёнка: Добыш Николай Михайлович
дом 202
Рождение ребёнка
10.08.1931
Отец ребёнка: Добыш Николай Михайлович
дом 202/267
Смерть
Неизвестно