(Пилип) Юстина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пилип) Юстина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Добыш Ярослав Николаевич

Отец ребёнка: Добыш Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Стефания Николаевна

Отец ребёнка: Добыш Николай Михайлович

Великая Сушица, Львівська область
Рождение ребёнка
12.07.1929

Сын: Добыш Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Добыш Николай Михайлович

Великая Сушица, Львівська область
дом 202
Рождение ребёнка
10.08.1931

Сын: Добыш Стефан Николаевич

Отец ребёнка: Добыш Николай Михайлович

Великая Сушица, Львівська область
дом 202/267
Смерть
Неизвестно