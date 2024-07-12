Стахеева Екатерина Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Стахеева Агафья Лукьяновна
Отец ребёнка: Стахеев Лукьян Онуфриевич
Колмаково-Миасское, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно