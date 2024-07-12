Стахеева Екатерина Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стахеева Екатерина Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стахеев Лукьян Онуфриевич

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Стахеева Агафья Лукьяновна

Отец ребёнка: Стахеев Лукьян Онуфриевич

Колмаково-Миасское, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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