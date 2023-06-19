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Приходько Карина Николаевна
Приходько Карина Николаевна
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Место рождения
Матвеев Курган
, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Дата рождения
05.07.1992
Пол
Женский
Отец
Приходько Николай Федорович
1959 г.р.
Мать
Гриценко Ольга Анатольевна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1992
Отец:
Приходько Николай Федорович
Мать:
Гриценко Ольга Анатольевна
Матвеев Курган
, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
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