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Приходько Карина Николаевна

Место рождения

Матвеев Курган, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

05.07.1992

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1992

Отец: Приходько Николай Федорович

Мать: Гриценко Ольга Анатольевна

Матвеев Курган, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область