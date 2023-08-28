Александра? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Ильченко Максим Емельянович

Отец ребёнка: Ильченко Емельян Григорьевич

Черкасская Лозовая, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Отец ребёнка: Ильченко Емельян Григорьевич

Смерть
1930
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