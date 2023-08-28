Александра?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Ильченко Максим Емельянович
Отец ребёнка: Ильченко Емельян Григорьевич
Черкасская Лозовая, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей
Отец ребёнка: Ильченко Емельян Григорьевич
Смерть
1930