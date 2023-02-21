Понкратова (Понкратова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понкратова (Понкратова) Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Понкратов Алексей известно

Мать: Понкратова Авгиния Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Не Известно Ольга известно

Отец ребёнка: не указан

от 1 мужа
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

муж не известен
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Не Известно не известно

Отец ребёнка: Не Известно Николай Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Не Известно Николай Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Не Известно Николай Тихонович

2 муж
Работа или профессия
Неизвестно
медсестра
Место жительства
Неизвестно
Рудаки, Витебский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно
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