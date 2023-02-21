Понкратова (Понкратова) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Не Известно Ольга известно
Отец ребёнка: не указан
от 1 мужа
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
муж не известен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Не Известно Николай Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Не Известно Николай Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
2 муж
Работа или профессия
Неизвестно
медсестра
Место жительства
Неизвестно
Рудаки, Витебский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно