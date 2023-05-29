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Котков Василий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Котков Сергей

Мать: Вера

Рождение ребёнка
1865

Сын: Котков Апет Васильевич

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котков Апет Васильевич

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коткова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коткова Авдотья Васильевна

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коткова Ефимия Васильевна

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коткова Устинья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно