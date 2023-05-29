Котков Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Котков Сергей
Мать: Вера
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коткова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коткова Авдотья Васильевна
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коткова Ефимия Васильевна
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коткова Устинья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно