Рябиченко Владимир Григорьевич
Место рождения
Дата рождения19.08.1909
Дата смерти13.10.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1909
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1946
Дочь: Неронова (Рябиченко) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Рябиченко (Радченко) Елизавета Павловна
Рождение ребёнка
03.10.1951
Дочь: Погосова (Рябиченко) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Рябиченко (Радченко) Елизавета Павловна
Смерть
13.10.1971