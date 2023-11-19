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Рябиченко Владимир Григорьевич

Место рождения

Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край

Дата рождения

19.08.1909

Дата смерти

13.10.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ОУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1909

Отец: Рябиченко Григорий Никонорович

Мать: Рябиченко Суслова Ксения Сергеевна

Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябиченко (Радченко) Елизавета Павловна

Рождение ребёнка
07.07.1946

Дочь: Неронова (Рябиченко) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Рябиченко (Радченко) Елизавета Павловна

Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
03.10.1951

Дочь: Погосова (Рябиченко) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Рябиченко (Радченко) Елизавета Павловна

Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Смерть
13.10.1971

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