Гаврилов Арсентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилов Арсентий

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Место рождения

Токарево, Ново-Алейская волость, Змеиногорский уезд

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1874 и 1875 г.р.

Мать

Между 1876 и 1877 г.р.

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: Гаврилов Иван

Мать: Гаврилова Анна

Токарево, Ново-Алейская волость, Змеиногорский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1932

Сын: Гаврилов Николай

Мать ребёнка: Гаврилова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаврилова Пелагея

Смерть
Неизвестно
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