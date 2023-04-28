Гаврилов Арсентий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912
Отец: Гаврилов Иван
Мать: Гаврилова Анна
Рождение ребёнка
27.08.1932
Сын: Гаврилов Николай
Мать ребёнка: Гаврилова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаврилова Пелагея
Смерть
Неизвестно