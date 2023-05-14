Малышева Вера Казьминьшева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалышева Вера Казьминьшева

Малышева Вера Казьминьшева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Казьма Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Малышева Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Малышев Сергей Яковлеич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Малышев Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Малышев Сергей Яковлеич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Малышева Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Малышев Сергей Яковлеич

Рождение ребёнка
1932

Сын: Малышев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Малышев Сергей Яковлеич

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Малышева Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: Малышев Сергей Яковлеич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Сергей Яковлеич

Смерть
Неизвестно