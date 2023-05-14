Малышева Вера Казьминьшева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Казьма Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Малышева Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Малышев Сергей Яковлеич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Малышев Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Малышев Сергей Яковлеич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Малышева Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Малышев Сергей Яковлеич
Рождение ребёнка
1932
Сын: Малышев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Малышев Сергей Яковлеич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Малышева Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: Малышев Сергей Яковлеич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно