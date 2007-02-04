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Осминин Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1930

Дата смерти

04.02.2007

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1930

Отец: Осминин Сергей Семенович

Мать: Осминена Марфа Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
04.02.2007
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Похороны
Неизвестно
Степной, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

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