Осминин Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1930
Дата смерти04.02.2007
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
04.02.2007
Похороны
Неизвестно
Степной, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область