(Уникеева) Зулейха Вторая Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Уникеева) Зулейха Вторая Жена

Место рождения

с.Красный Остров Сеченовский р-н

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Рафеков Аляутдин Алявотин

Отец ребёнка: Имангулов (10 Ревизия 185 Семья) Рафек

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Имангулова) Айша

Отец ребёнка: Имангулов (10 Ревизия 185 Семья) Рафек

Рождение ребёнка
1845

Сын: Рафеков Зейнетдин

Отец ребёнка: Имангулов (10 Ревизия 185 Семья) Рафек

Смерть
Неизвестно

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