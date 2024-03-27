(Уникеева) Зулейха Вторая Жена
Место рожденияс.Красный Остров Сеченовский р-н
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Рафеков Аляутдин Алявотин
Отец ребёнка: Имангулов (10 Ревизия 185 Семья) Рафек
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Имангулова) Айша
Отец ребёнка: Имангулов (10 Ревизия 185 Семья) Рафек
Рождение ребёнка
1845
Сын: Рафеков Зейнетдин
Отец ребёнка: Имангулов (10 Ревизия 185 Семья) Рафек
Смерть
Неизвестно