Баклаков Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баклаков Андрей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1961

Дата смерти

02.12.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Надым, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
21.02.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Старый Надым, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
02.12.2003
Надым, Россия
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Зыряновск, Казахстан
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