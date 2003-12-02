Баклаков Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1961
Дата смерти02.12.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Надым, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
21.02.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Старый Надым, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
02.12.2003
Надым, Россия
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Зыряновск, Казахстан