(Драчева) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Драчева) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

1893 г.р.
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1905 г.р.

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1893

Муж: Мельников Семен Савельевич

Рождение ребёнка
28.10.1893

Дочь: Зиновья Семеновна

Отец ребёнка: Мельников Семен Савельевич

Рождение ребёнка
12.03.1896

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Семен Савельевич

Рождение ребёнка
24.12.1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Семен Савельевич

Рождение ребёнка
27.08.1899

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Семен Савельевич

Рождение ребёнка
12.05.1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Семен Савельевич

Рождение ребёнка
26.04.1905

Дочь: Казакова Ирина Семеновна

Отец ребёнка: Мельников Семен Савельевич

Рождение ребёнка
Между 12.01.1907 и 20.?.1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Семен Савельевич

Рождение ребёнка
1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Семен Савельевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Мельников Семен Савельевич

Работа или профессия
Неизвестно
д. Пьянкова
Смерть
Неизвестно
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