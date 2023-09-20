(Драчева) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1893
Рождение ребёнка
28.10.1893
Дочь: Зиновья Семеновна
Отец ребёнка: Мельников Семен Савельевич
Рождение ребёнка
12.03.1896
Рождение ребёнка
24.12.1898
Рождение ребёнка
27.08.1899
Рождение ребёнка
12.05.1903
Рождение ребёнка
26.04.1905
Дочь: Казакова Ирина Семеновна
Отец ребёнка: Мельников Семен Савельевич
Рождение ребёнка
Между 12.01.1907 и 20.?.1907
Рождение ребёнка
1909
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Мельников Семен Савельевич
Работа или профессия
Неизвестно
д. Пьянкова
Смерть
Неизвестно