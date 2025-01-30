Алифонова Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.1978
Сын: Алифонов Павел Владимирович
Отец ребёнка: Алифонов Владимир Георгиевич
Рождение ребёнка
08.09.1979
Сын: Алифонов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Алифонов Владимир Георгиевич