Алифонова Валентина Михайловна 16.09.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алифонова Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1958

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алифонов Владимир Георгиевич

Рождение ребёнка
22.06.1978

Сын: Алифонов Павел Владимирович

Отец ребёнка: Алифонов Владимир Георгиевич

Рождение ребёнка
08.09.1979

Сын: Алифонов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Алифонов Владимир Георгиевич

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