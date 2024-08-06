Колесов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесов Петр

Место рождения

Алтайский край, Сорокинский район, д. Крутая

Дата рождения

1900

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Колесов Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесова Пелагея

Смерть
?.03.1942
Причина смерти: Пропал без вести

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