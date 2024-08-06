Колесов Петр
Место рожденияАлтайский край, Сорокинский район, д. Крутая
Дата рождения1900
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Колесов Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колесова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колесова Пелагея
Смерть
?.03.1942
Причина смерти: Пропал без вести