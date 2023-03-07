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Мухачев Андрей Петров

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Место рождения

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

После 1851

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Мухачев Петр Анисимов

Мать: Мухачева Евфимия Васильева

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.12.1831 ст.

Сын: Мухачев Спиридон Андреев

Мать ребёнка: Мухачева Стефанида Тимофеева

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Анна Андреева

Мать ребёнка: Мухачева Стефанида Тимофеева

дер. Большие Рыбаки, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Марфа Андреева

Мать ребёнка: Мухачева Стефанида Тимофеева

дер. Большие Рыбаки, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Елена Андреева

Мать ребёнка: Мухачева Стефанида Тимофеева

дер. Большие Рыбаки, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Мухачев Семен Андреев

Мать ребёнка: Мухачева Стефанида Тимофеева

дер. Большие Рыбаки, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухачева Стефанида Тимофеева

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Большие Рыбаки, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1851
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