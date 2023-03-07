Мухачев Андрей Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиПосле 1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Мухачев Петр Анисимов
Рождение ребёнка
06.12.1831 ст.
Мать ребёнка: Мухачева Стефанида Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Анна Андреева
Мать ребёнка: Мухачева Стефанида Тимофеева
дер. Большие Рыбаки, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Марфа Андреева
Мать ребёнка: Мухачева Стефанида Тимофеева
дер. Большие Рыбаки, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Елена Андреева
Мать ребёнка: Мухачева Стефанида Тимофеева
дер. Большие Рыбаки, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1846
Мать ребёнка: Мухачева Стефанида Тимофеева
дер. Большие Рыбаки, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Большие Рыбаки, Рыбаковская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1851