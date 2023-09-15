Вострикова (Донская) Анастасия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострикова (Донская) Анастасия Матвеевна

Место рождения

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
12.01.1904 ст.

Муж: Востриков Иван Иванович

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Жених: 18 лет 6 месяцев Невеста:18 лет Поручители: Золотухинские крестьяне Андрей Дмитриевич Суриков, Иван Востриков, Василий Матвеевич Донской и Ларион Петрович Тимофеев
Смерть
Неизвестно
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