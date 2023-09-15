Вострикова (Донская) Анастасия Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1885 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1904 ст.
Жених: 18 лет 6 месяцев Невеста:18 лет Поручители: Золотухинские крестьяне Андрей Дмитриевич Суриков, Иван Востриков, Василий Матвеевич Донской и Ларион Петрович Тимофеев
Смерть
Неизвестно