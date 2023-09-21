Горбунов Яков (младший) Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горбунов Семен Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1660
Сын: Горбунов Никита Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Герасим Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно