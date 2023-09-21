Горбунов Яков (младший) Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунов Яков (младший) Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горбунов Семен Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1660

Сын: Горбунов Никита Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Семен Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Герасим Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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