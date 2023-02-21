Лионов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лионов Иван Иванович
Мать ребёнка: Евдокия (Дуся) Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия (Дуся) Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия (Дуся) Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лионов Пётр Иванович
Мать ребёнка: Евдокия (Дуся) Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лионов Ярил Иванович
Мать ребёнка: Евдокия (Дуся) Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нюра Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия (Дуся) Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия (Дуся) Петровна