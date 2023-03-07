Булатов Лев (Леонтий) Силин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Булатов Сила Федоров
Мать: Булатова Евдокия Фролова
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Анна Львова
Мать ребёнка: Булатова Феодора Петрова
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Марфа Львова
Мать ребёнка: Булатова Феодора Петрова
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Булатов Стефан Львов
Мать ребёнка: Булатова Феодора Петрова
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Булатова Феодора Петрова
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Евдокия Львова
Мать ребёнка: Булатова Феодора Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булатова Феодора Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816