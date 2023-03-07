Булатов Лев (Леонтий) Силин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатов Лев (Леонтий) Силин

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Булатов Сила Федоров

Мать: Булатова Евдокия Фролова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Анна Львова

Мать ребёнка: Булатова Феодора Петрова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Марфа Львова

Мать ребёнка: Булатова Феодора Петрова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Булатов Стефан Львов

Мать ребёнка: Булатова Феодора Петрова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Булатов Спиридон Львов

Мать ребёнка: Булатова Феодора Петрова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Евдокия Львова

Мать ребёнка: Булатова Феодора Петрова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Феодора Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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