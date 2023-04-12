Ржевуский (Beydo-Rzewuski) Николай Людомирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржевуский (Beydo-Rzewuski) Николай Людомирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1872

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1900

Дочь: Арнольди Марианна Николаевна

Мать ребёнка: Анна Владимировна

Рождение ребёнка
10.11.1915

Дочь: Ржевусская Марина Николаевна

Мать ребёнка: Анна Владимировна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ржевусский Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Анна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Анна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Николаевна

Мать ребёнка: Анна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
камер-юнкер
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