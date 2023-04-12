Ржевуский (Beydo-Rzewuski) Николай Людомирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1872
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1900
Дочь: Арнольди Марианна Николаевна
Мать ребёнка: Анна Владимировна
Рождение ребёнка
10.11.1915
Дочь: Ржевусская Марина Николаевна
Мать ребёнка: Анна Владимировна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ржевусский Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Анна Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Анна Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Николаевна
Мать ребёнка: Анна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Владимировна
Работа или профессия
Неизвестно
камер-юнкер