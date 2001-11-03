Делкова (Попова) Юлия (Иулия) Епифановна
Место рождения
Дата рождения28.06.1914 ст.
Дата смерти03.11.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1914 ст.
Отец: Попов Епифаний Иосифович
Мать: Попова Елена Трофимовна
Рождение ребёнка
28.07.1937
Дочь: Морозова Тамара Павловна
Отец ребёнка: Делков Павел Васильевич
Шошка, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.11.2001
Выльгорт, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми