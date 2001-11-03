Делкова (Попова) Юлия (Иулия) Епифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Делкова (Попова) Юлия (Иулия) Епифановна

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Место рождения

Гридинская, Вильгортская волость, Устьсысольский уезд

Дата рождения

28.06.1914 ст.

Дата смерти

03.11.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1914 ст.

Отец: Попов Епифаний Иосифович

Мать: Попова Елена Трофимовна

Гридинская, Вильгортская волость, Устьсысольский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1937

Дочь: Морозова Тамара Павловна

Отец ребёнка: Делков Павел Васильевич

Шошка, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Делков Павел Васильевич

Смерть
03.11.2001
Выльгорт, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
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