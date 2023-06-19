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Кулагин Анатолий Григорьевич
Кулагин Анатолий Григорьевич
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Место рождения
Приселье
, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Дата рождения
22.06.1925
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
SF
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Приселье
, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Призыв на военную службу
15.04.1943
Москва
, город федерального значения Москва
Демобилизация
25.08.1948
Смерть
Неизвестно
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