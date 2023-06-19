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Кулагин Анатолий Григорьевич

Место рождения

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

22.06.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Призыв на военную службу
15.04.1943
Москва, город федерального значения Москва
Демобилизация
25.08.1948
Смерть
Неизвестно