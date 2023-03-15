Горячев Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорячев Константин

Горячев Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1929

Дочь: Мисюк Зоя

Мать ребёнка: Горячева Пелогея

Гостеевка, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горячева Пелогея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горячева Пелогея

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close