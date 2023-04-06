Латышева (Самарина) Марья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева (Самарина) Марья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1836 и 1841

Дата смерти

14.01.1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1836 и 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1858

Муж: Латышев Иван Михайлов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - вотчины Г-ж наследниц Яковлева, села Великого крестьянин Иван Михайлов Латышев, холост, исповедания православного, первым браком, 20 лет Невеста - той же вотчины и села крестьянская девица Мар... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Латышев Василий отца

Отец ребёнка: Латышев Иван Михайлов

Смерть
14.01.1916
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от старости
Похороны
15.01.1916
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Погребение совершал Протоиерей Николай Красносельский с дьяконом Николаем Розановым и псаломщиком Николаем Миролюбовым. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.1101, л.57об-58, зап.1 | церковь Рождества Пресвятой... Показать все
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