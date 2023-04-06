Латышева (Самарина) Марья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1836 и 1841
Дата смерти14.01.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1836 и 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1858
Жених - вотчины Г-ж наследниц Яковлева, села Великого крестьянин Иван Михайлов Латышев, холост, исповедания православного, первым браком, 20 лет Невеста - той же вотчины и села крестьянская девица Мар... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Латышев Василий отца
Отец ребёнка: Латышев Иван Михайлов
Смерть
14.01.1916
Причина смерти: от старости
Похороны
15.01.1916
Погребение совершал Протоиерей Николай Красносельский с дьяконом Николаем Розановым и псаломщиком Николаем Миролюбовым. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.1101, л.57об-58, зап.1 | церковь Рождества Пресвятой... Показать все