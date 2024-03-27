Еремеева (Тимерова) Банат Мухаммадгалиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1902
Дата смерти1987
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Отец: Тимеров Мухаммадгали
Мать: Тимерова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Еремеев Шарафетдин Халиуллович
Рождение ребёнка
01.03.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Еремеев Шарафетдин Халиуллович
Смерть
1987