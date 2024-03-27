Еремеева (Тимерова) Банат Мухаммадгалиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕремеева (Тимерова) Банат Мухаммадгалиевна

Еремеева (Тимерова) Банат Мухаммадгалиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Около 1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: Тимеров Мухаммадгали

Мать: Тимерова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремеев Шарафетдин Халиуллович

Рождение ребёнка
10.01.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еремеев Шарафетдин Халиуллович

Рождение ребёнка
01.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еремеев Шарафетдин Халиуллович

Смерть
1987

Мы используем куки для улучшения работы сайта.