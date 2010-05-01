Матрохина (Турукина) Акулина Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.01.1922
Дата смерти01.05.2010
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1922
Отец: Турукин Иван
Мать: Турукина Евдокия
Рождение ребёнка
23.08.1948
Сын: Матрохин Геннадий Георгиевич
Отец ребёнка: Матрохин Георгий Александрович
Курлек, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
24.07.1951
Дочь: Мишукова Нина Георгиевна
Отец ребёнка: Матрохин Георгий Александрович
Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.03.1953
Сын: Матрохин Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Матрохин Георгий Александрович
Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.11.1954
Дочь: Гурковская Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Матрохин Георгий Александрович
Рождение ребёнка
18.09.1956
Дочь: Грасмик Валентина Георгиевна
Отец ребёнка: Матрохин Георгий Александрович
Рождение ребёнка
13.03.1962
Дочь: Устелимова Тамара Георгиевна
Отец ребёнка: Матрохин Георгий Александрович
Смерть
01.05.2010
Похоронена на кладбище с. Варгатёр Чаинского района Томской области