Матрохина (Турукина) Акулина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрохина (Турукина) Акулина Ивановна

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Место рождения

Богословка, Зырянский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

14.01.1922

Дата смерти

01.05.2010

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1922

Отец: Турукин Иван

Мать: Турукина Евдокия

Богословка, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
23.08.1948

Сын: Матрохин Геннадий Георгиевич

Отец ребёнка: Матрохин Георгий Александрович

Курлек, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
24.07.1951

Дочь: Мишукова Нина Георгиевна

Отец ребёнка: Матрохин Георгий Александрович

Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.03.1953

Сын: Матрохин Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Матрохин Георгий Александрович

Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.11.1954

Дочь: Гурковская Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Матрохин Георгий Александрович

Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.09.1956

Дочь: Грасмик Валентина Георгиевна

Отец ребёнка: Матрохин Георгий Александрович

Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
13.03.1962

Дочь: Устелимова Тамара Георгиевна

Отец ребёнка: Матрохин Георгий Александрович

Лесоучасток Чая, Чаинский муниципальный район, Томская область
Смерть
01.05.2010
Лесоучасток Чая, Чаинский муниципальный район, Томская область
Похоронена на кладбище с. Варгатёр Чаинского района Томской области