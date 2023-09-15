Трофимова Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1922
Сын: Трофимов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Трофимов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Трофимов Николай Иванович
Отец ребёнка: Трофимов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Трофимов Юрий (Георгий) Иванович
Отец ребёнка: Трофимов Иван Иванович
Дно, Дновский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно