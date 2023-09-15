Трофимова Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1922

Сын: Трофимов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Трофимов Иван Иванович

Пола, Парфинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Трофимов Николай Иванович

Отец ребёнка: Трофимов Иван Иванович

Пола, Парфинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Трофимов Юрий (Георгий) Иванович

Отец ребёнка: Трофимов Иван Иванович

Дно, Дновский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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