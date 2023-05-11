Вылегжанин Семен Ферапонтов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Рождение ребёнка
1833
Сын: Вылегжанин Максим Семенов
Мать ребёнка: Вылегжанина Акилина Мокеева
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Вылегжанина Акилина Мокеева
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Вылегжанина Федосья Семенова
Мать ребёнка: Вылегжанина Акилина Мокеева
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Вылегжанина Федосья Семенова
Мать ребёнка: Вылегжанина Акилина Мокеева
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Вылегжанина Акилина Мокеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1857