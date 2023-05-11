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Вылегжанин Семен Ферапонтов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Вылегжанин Ферапонт Егоров

Мать: Вылегжанин Агафья Степанова

Рождение ребёнка
1833

Сын: Вылегжанин Максим Семенов

Мать ребёнка: Вылегжанина Акилина Мокеева

Рождение ребёнка
1836

Сын: Вылегжанин Семен Семенов

Мать ребёнка: Вылегжанина Акилина Мокеева

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Вылегжанина Федосья Семенова

Мать ребёнка: Вылегжанина Акилина Мокеева

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Вылегжанина Федосья Семенова

Мать ребёнка: Вылегжанина Акилина Мокеева

Рождение ребёнка
1844

Сын: Вылегжанин Ефим Семенов

Мать ребёнка: Вылегжанина Акилина Мокеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вылегжанина Акилина Мокеева

Смерть
1857