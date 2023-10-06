Диомидов Георгий Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диомидов Георгий Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

09.07.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1892

Сын: Диомидов Павел Георгиевич

Мать ребёнка: Диомидова Параскева Сидоровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.10.1894

Сын: Диомидов Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Диомидова Параскева Сидоровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.09.1896

Дочь: Бонько Наталия Георгиевна

Мать ребёнка: Диомидова Параскева Сидоровна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
09.07.1897
Харьковская губерния, Российская империя
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