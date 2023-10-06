Диомидов Георгий Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти09.07.1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.08.1892
Сын: Диомидов Павел Георгиевич
Мать ребёнка: Диомидова Параскева Сидоровна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.10.1894
Мать ребёнка: Диомидова Параскева Сидоровна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.09.1896
Дочь: Бонько Наталия Георгиевна
Мать ребёнка: Диомидова Параскева Сидоровна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
09.07.1897
Харьковская губерния, Российская империя