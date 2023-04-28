Дягилев Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дягилев Егор

Место рождения

Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Дягилев Терентий

Мать: Дягилева Елена

Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Дягилев Дорофей

Мать ребёнка: Дягилева Авдотья

Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.05.1851

Сын: Дягилев Николай

Мать ребёнка: Дягилева Авдотья

Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Аграфена

Мать ребёнка: Дягилева Авдотья

Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.07.1855

Сын: Дягилев Евдоким

Мать ребёнка: Дягилева Авдотья

Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Даниловка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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