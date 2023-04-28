Дягилев Егор
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Дягилев Терентий
Мать: Дягилева Елена
Рождение ребёнка
1849
Сын: Дягилев Дорофей
Мать ребёнка: Дягилева Авдотья
Рождение ребёнка
07.05.1851
Сын: Дягилев Николай
Мать ребёнка: Дягилева Авдотья
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Аграфена
Мать ребёнка: Дягилева Авдотья
Рождение ребёнка
28.07.1855
Сын: Дягилев Евдоким
Мать ребёнка: Дягилева Авдотья
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно