Канукова (Туганова) Газ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канукова (Туганова) Газ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Туганов Нафи

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1765

Сын: Кануков Ампе

Отец ребёнка: Кануков Шахан-Гирей Акоевич

Рождение ребёнка
1792

Сын: Кануков Ахмат

Отец ребёнка: Кануков Шахан-Гирей Акоевич

Рождение ребёнка
1799

Сын: Кануков Цицо

Отец ребёнка: Кануков Шахан-Гирей Акоевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кануков Алхаст

Отец ребёнка: Кануков Шахан-Гирей Акоевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кануков Шахан-Гирей Акоевич

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