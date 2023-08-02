Канукова (Туганова) Газ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Туганов Нафи
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1765
Сын: Кануков Ампе
Отец ребёнка: Кануков Шахан-Гирей Акоевич
Рождение ребёнка
1792
Сын: Кануков Ахмат
Отец ребёнка: Кануков Шахан-Гирей Акоевич
Рождение ребёнка
1799
Сын: Кануков Цицо
Отец ребёнка: Кануков Шахан-Гирей Акоевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кануков Алхаст
Отец ребёнка: Кануков Шахан-Гирей Акоевич
Бракосочетание
Неизвестно