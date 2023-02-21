Чернышова Мария Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1899
Дата смерти07.12.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1920 и 1926 ст.
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Чернышова Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Чернышов Дмитрий Евлампиевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Чернышов Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Чернышов Дмитрий Евлампиевич
Рождение ребёнка
22.04.1928
Сын: Чернышов Фёдор Дмитриевич
Отец ребёнка: Чернышов Дмитрий Евлампиевич
Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.06.1930
Отец ребёнка: Чернышов Дмитрий Евлампиевич
Рождение ребёнка
02.10.1933
Сын: Чернышов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Чернышов Дмитрий Евлампиевич
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: Чернышова Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Чернышов Дмитрий Евлампиевич
Смерть
07.12.1978