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Чернышова Мария Макаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1899

Дата смерти

07.12.1978

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1920 и 1926 ст.

Муж: Чернышов Дмитрий Евлампиевич

Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Чернышова Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Чернышов Дмитрий Евлампиевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Чернышов Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Чернышов Дмитрий Евлампиевич

Рождение ребёнка
22.04.1928

Сын: Чернышов Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Чернышов Дмитрий Евлампиевич

Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.06.1930

Сын: Чернышов Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Чернышов Дмитрий Евлампиевич

Рождение ребёнка
02.10.1933

Сын: Чернышов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Чернышов Дмитрий Евлампиевич

Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Чернышова Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Чернышов Дмитрий Евлампиевич

Смерть
07.12.1978
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