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Денисов Фаддей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Денисов Василий Васильевич

Мать: Денисова Ксения Пименовна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Денисов Ефим Фадеевич

Мать ребёнка: Денисова Агафья

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1829

Сын: Денисов Тихон Фадеевич

Мать ребёнка: Денисова Агафья

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1837

Сын: Денисов (рекрут С 1855) Максим Фадеевич

Мать ребёнка: Денисова Агафья

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марфа Фадеевна

Мать ребёнка: Денисова Агафья

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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