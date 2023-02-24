Денисов Фаддей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Денисова Агафья
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Денисова Агафья
Рождение ребёнка
1837
Сын: Денисов (рекрут С 1855) Максим Фадеевич
Мать ребёнка: Денисова Агафья
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марфа Фадеевна
Мать ребёнка: Денисова Агафья
Смерть
Неизвестно