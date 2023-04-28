Дмитрий (Митрей) Евдокимов (Дускеев)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1707
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707
Отец: Доскей Ямаев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1733
Сын: Фёдор Дмитриев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Агыль Дмитриева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Фёдор Дмитриев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Никифор Дмитриев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Тутыя Дмитриева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Никифор Дмитриев
Мать ребёнка: Ефимия Козмина
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Степан Дмитриев
Мать ребёнка: Ефимия Козмина
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Данило Дмитриев
Мать ребёнка: Ефимия Козмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Козмина
Смерть
До 1782