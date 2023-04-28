Дмитрий (Митрей) Евдокимов (Дускеев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий (Митрей) Евдокимов (Дускеев)

Место рождения

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Отец

Около 1688 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1738 г.р.

Дети

Около 1733 г.р.
Около 1737 г.р.
Около 1737 г.р.
Около 1741 г.р.
Около 1742 г.р.
Около 1758 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: Доскей Ямаев

Мать: не указана

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Фёдор Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Агыль Дмитриева

Мать ребёнка: не указана

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Фёдор Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Никифор Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Тутыя Дмитриева

Мать ребёнка: не указана

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Никифор Дмитриев

Мать ребёнка: Ефимия Козмина

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Степан Дмитриев

Мать ребёнка: Ефимия Козмина

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Данило Дмитриев

Мать ребёнка: Ефимия Козмина

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Козмина

Смерть
До 1782
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