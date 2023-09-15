Tollander (von Mend) Aline Ellinor — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиTollander (von Mend) Aline Ellinor

Tollander (von Mend) Aline Ellinor

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Von Mend Nikolai Voldemar

Мать: Von Mendt Aline Emilie

Рождение ребёнка
20.11.1923

Дочь: Widstrand Ellinor Margareta

Отец ребёнка: Tollander Torolf

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Hamberg Gunvor Ingeborg Marianne

Отец ребёнка: Tollander Torolf

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1952
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close