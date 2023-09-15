Tollander (von Mend) Aline Ellinor
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1952
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Von Mend Nikolai Voldemar
Мать: Von Mendt Aline Emilie
Рождение ребёнка
20.11.1923
Дочь: Widstrand Ellinor Margareta
Отец ребёнка: Tollander Torolf
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Hamberg Gunvor Ingeborg Marianne
Отец ребёнка: Tollander Torolf
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1952