Клиновой Владимир Борисович
Место рождения
Дата рождения29.03.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1984
Бракосочетание
12.06.2010
Жена: Шелягина Юлия Васильевна
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.12.2010
Дочь: Клиновая Вера Владимировна
Мать ребёнка: Шелягина Юлия Васильевна
Рождение ребёнка
09.09.2019
Сын: Клиновой Макар Владимирович
Мать ребёнка: Шелягина Юлия Васильевна
Рождение ребёнка
26.09.2021
Сын: Клиновой Захар Владимирович
Мать ребёнка: Шелягина Юлия Васильевна