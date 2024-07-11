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Клиновой Владимир Борисович

Место рождения

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область

Дата рождения

29.03.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1984

Отец: Клиновой Борис Николаевич

Мать: Усова Наталья Александровна

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Бракосочетание
12.06.2010

Жена: Шелягина Юлия Васильевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.12.2010

Дочь: Клиновая Вера Владимировна

Мать ребёнка: Шелягина Юлия Васильевна

Рождение ребёнка
09.09.2019

Сын: Клиновой Макар Владимирович

Мать ребёнка: Шелягина Юлия Васильевна

Рождение ребёнка
26.09.2021

Сын: Клиновой Захар Владимирович

Мать ребёнка: Шелягина Юлия Васильевна

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