Хрущёв Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Хрущёв Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1905
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Хрущёва Мария
Рождение ребёнка
08.11.1906
Дочь: Волошина Мария
Мать ребёнка: Хрущёва Мария
г. Новосибирск (Новониколаевск)
Рождение ребёнка
16.08.1909
Сын: Хрущёв Диомид
Мать ребёнка: Хрущёва Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хрущёва Мария
Работа или профессия
Неизвестно
Священнослужитель
Смерть
1937
г. Новосибирск
Причина смерти: Растрел