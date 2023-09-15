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Хрущёв Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Хрущёв Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1905

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Хрущёва Мария

Рождение ребёнка
08.11.1906

Дочь: Волошина Мария

Мать ребёнка: Хрущёва Мария

г. Новосибирск (Новониколаевск)
Рождение ребёнка
16.08.1909

Сын: Хрущёв Диомид

Мать ребёнка: Хрущёва Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрущёва Мария

Работа или профессия
Неизвестно
Священнослужитель
Смерть
1937
г. Новосибирск
Причина смерти: Растрел
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