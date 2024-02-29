Магомедов Устархан Мирзалиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магомедов Устархан Мирзалиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1939

Пол

Мужской

Добавил:

са
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магомедова Умужат Устархановна

Мать ребёнка: Магомедова Султанат Гаджиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магомедова Рукият Устархановна

Мать ребёнка: Магомедова Султанат Гаджиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магомедова Сакинат Устархановна

Мать ребёнка: Магомедова Султанат Гаджиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магомедова Разият Устархановна

Мать ребёнка: Магомедова Султанат Гаджиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Ильяс Устарханович

Мать ребёнка: Магомедова Султанат Гаджиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Абдул-азиз Устарханович

Мать ребёнка: Магомедова Султанат Гаджиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Мирзали Устарханович

Мать ребёнка: Магомедова Султанат Гаджиевна

Рождение ребёнка
14.11.1982

Дочь: Магомедова Патимат Устархановна

Мать ребёнка: Магомедова Султанат Гаджиевна

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