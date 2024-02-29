Магомедов Устархан Мирзалиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1939
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магомедова Умужат Устархановна
Мать ребёнка: Магомедова Султанат Гаджиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магомедова Рукият Устархановна
Мать ребёнка: Магомедова Султанат Гаджиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магомедова Сакинат Устархановна
Мать ребёнка: Магомедова Султанат Гаджиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магомедова Разият Устархановна
Мать ребёнка: Магомедова Султанат Гаджиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов Ильяс Устарханович
Мать ребёнка: Магомедова Султанат Гаджиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов Абдул-азиз Устарханович
Мать ребёнка: Магомедова Султанат Гаджиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов Мирзали Устарханович
Мать ребёнка: Магомедова Султанат Гаджиевна
Рождение ребёнка
14.11.1982
Дочь: Магомедова Патимат Устархановна
Мать ребёнка: Магомедова Султанат Гаджиевна