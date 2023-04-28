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Крайников тихон савельевич

Место рождения

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1899

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Крайников саввелий васильевич

Мать: Крайникова ирина марковна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Смерть
1901
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