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Крайников тихон савельевич
Крайников тихон савельевич
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Место рождения
Никандровка
, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения
1899
Дата смерти
1901
Пол
Мужской
Отец
Крайников саввелий васильевич
1854 г.р.
Мать
Крайникова ирина марковна
1856 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец:
Крайников саввелий васильевич
Мать:
Крайникова ирина марковна
Никандровка
, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Смерть
1901
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