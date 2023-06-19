Гуров Адриан Константинович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Гуров Константин
Мать: Гурова Мать
Бракосочетание
Около 1880
Жена: Гурова Анна Петровна
Рождение ребёнка
25.02.1881 ст.
Дочь: Евдокия Адриановна
Мать ребёнка: Гурова Анна Петровна
д.Обуховой, Гжельская волость, Бронницкий уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1887 ст.
Дочь: Перышкина Надежда Адриановна
Мать ребёнка: Гурова Анна Петровна
д.Обухово, Гжельская волость, Бронницкий уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
До 1897 ст.
Мать ребёнка: Гурова Анна Петровна
Смерть
Неизвестно