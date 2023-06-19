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Гуров Адриан Константинович

Место рождения

Обухово, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гуров Константин

Мать: Гурова Мать

Обухово, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Около 1880

Жена: Гурова Анна Петровна

Рождение ребёнка
25.02.1881 ст.

Дочь: Евдокия Адриановна

Мать ребёнка: Гурова Анна Петровна

Обухово, Раменский муниципальный район, Московская область
д.Обуховой, Гжельская волость, Бронницкий уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1887 ст.

Дочь: Перышкина Надежда Адриановна

Мать ребёнка: Гурова Анна Петровна

Обухово, Раменский муниципальный район, Московская область
д.Обухово, Гжельская волость, Бронницкий уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
До 1897 ст.

Сын: Гуров Иван Адрианович

Мать ребёнка: Гурова Анна Петровна

Обухово, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно