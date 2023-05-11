Егоров Вадим Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Вадимовна
Мать ребёнка: Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черницына Галина Вадимовна
Мать ребёнка: Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Александр Вадимович
Мать ребёнка: Раиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Раиса Ивановна
Смерть
Неизвестно