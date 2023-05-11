Егоров Вадим Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Вадим Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Егорова Агапия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Вадимовна

Мать ребёнка: Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черницына Галина Вадимовна

Мать ребёнка: Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Александр Вадимович

Мать ребёнка: Раиса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раиса Ивановна

Смерть
Неизвестно