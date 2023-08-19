Шипилова Валентина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипилова Валентина Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шипилова Ольга Дементьевна

Отец ребёнка: Шипилов Никита Дементьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шипилова Людмила Никитична

Отец ребёнка: Шипилов Никита Дементьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шипилова Анна Никитична

Отец ребёнка: Шипилов Никита Дементьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипилов Анатолий Никитович

Отец ребёнка: Шипилов Никита Дементьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларина Томара Никитична

Отец ребёнка: Шипилов Никита Дементьевич

Смерть
Неизвестно
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