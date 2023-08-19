Шипилова Валентина Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шипилова Ольга Дементьевна
Отец ребёнка: Шипилов Никита Дементьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шипилова Людмила Никитична
Отец ребёнка: Шипилов Никита Дементьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шипилова Анна Никитична
Отец ребёнка: Шипилов Никита Дементьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шипилов Анатолий Никитович
Отец ребёнка: Шипилов Никита Дементьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларина Томара Никитична
Отец ребёнка: Шипилов Никита Дементьевич
Смерть
Неизвестно