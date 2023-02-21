Савина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1899
Дата смерти12.02.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1924
Отец ребёнка: Савин Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
11.09.1924
Сын: Савин Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Савин Владимир Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.02.1992