Савина Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1899

Дата смерти

12.02.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1924

Сын: Савин Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Савин Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
11.09.1924

Сын: Савин Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Савин Владимир Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Владимир Сергеевич

Смерть
12.02.1992
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