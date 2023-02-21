Утикас Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утикас Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.?

Пол

Женский

Отец

1968 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.?

Отец: Утикас Александр Павлович

Мать: Утикас Елена

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