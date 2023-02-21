Василий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Мужской

Отец

1702 г.р.

Мать

1728 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Никита Васильев

Мать: Мавра Егорова

Рождение ребёнка
Вычислено 1754

Сын: Калина Васильев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1755

Сын: СемеонЪ Васильев

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Лукерья Васильева

Мать ребёнка: Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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