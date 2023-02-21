Василий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Никита Васильев
Мать: Мавра Егорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1754
Сын: Калина Васильев
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1755
Сын: СемеонЪ Васильев
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Лукерья Васильева
Мать ребёнка: Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана